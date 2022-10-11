Derince’deki 2 eski üst geçit  yenilenerek kente estetik katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti daha modern ve vatandaşlara daha faydalı hale getirmek için üst geçitleri yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda D-100 Karayolu’nun Derince 60 Evler ve Çenesuyu mevkilerinde bulunan 2 eski üst geçidin yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için yenileme ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleşen ihalede elektronik ihale yoluyla verilen teklifler açıklandı. Üst geçit yapım ihalesine 3 firma teklif verdi. Teklifler komisyon tarafından incelenecek.

KONFORLU ÜST GEÇİTLER

Çenesuyu’nda yaşayan vatandaşlar tarafından da merakla beklenen çalışmalara sözleşmenin imzalanmasıyla 10 gün içerinde yer teslimi yapılarak başlanacak. 150 günde bitirilip teslimi yapılacak. Çalışmalar kapsamında mevcut köprünün yıkımı, 220 ton her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, 4 adet 1000 kg 13 kişi panoromik makine dairesiz çift girişli anti vandalizm grup 2 standartlarında engelli asansörü yapılacak. Çenesuyu çelik yaya üst geçidi 69.00 metre uzunluğunda,3,15 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve asansörlü olacak. 60 Evler’de ise 62.25 metre uzunluğunda, 3,30 metre genişliğinde, üç açıklıklı, asansörlü çelik yaya üst geçidi yapılacak. Çalışmalar sonrası vatandaşlar asansörlü yaya köprüsü konforuna kavuşacak.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

1. İlke Yapı İnşaat 19 milyon 067 bin 039 TL

2. Mustafa Serdar Adar, Rade Turizm İnş. 19 milyon 412 bin 018 TL 044 Krş

3. Emay Mimarlık Mühendislik İnşaat 22 milyon 744 bin 289 TL