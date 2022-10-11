11 Eki 2022 - 10:34- Gündem G: 11 Eki 2022 - 10:36

Karamürsel'de 12271 m² (1/8 hissesi) tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel'de 12271 m² (1/8 hissesi) tarla icradan satılık
Karamürsel'de 12271 m² (1/8 hissesi) tarla icradan satılık mask

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İhsaniye Mahallesi, Köy Karşısı Mevkii, 124 Ada, 41 Parseldeki taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli nazım imar plan hükümlerinin 6.6.1 Maddesinde geçen "5403 sayılı Toprak Koruma ve Kullanma Kanunun 13. Maddesinin 1. Paragrafında belirtilen Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ile Sulu Tarım Arazilerini kapsamakta olup, Tarımsal Niteliği KorunacakAlanlar olarak nitelendirilmiştir. Bu taşınmazlarda yer alacak her türlü yapılanma ve ifraz, tevhit işleminde Kocaeli İl Tarım Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. 

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# Büyükşehir Belediyesi

11 Eki 2022 - 10:34 - Gündem

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