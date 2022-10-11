Dev Adamlar “Cüce” gibi başladı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcisi Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yeni sezona farklı yenilgiyle başladı. Mersin takımıyla zorlu maça çıkan Mavi Beyazlılar, açılış haftasında en farklı yenilgiyi alan takım olarak son sıraya çakıldı. Cuma günü İstanbul Finalspor’a konuk olacak takım, kayıplarını acilen telafi etmek istiyor.
1.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
Fenerbahçe Kol.DS Energy 50-65 Semt77 Yalova
TED Ankara Kolejliler 89-82 Mamak Belediyesi
OGM Ormanspor 90-79 Balıkesir Büyükşehir Bel.
KOC. B. KAĞIT 71-98 MERSİN BÜYÜKŞEHİR
HDI Sigorta Antalya Güneşi 84-90 Sigortam.Net
Bornova Belediyesi Karşıyaka 77-73 Harem Spor
Akran Gemlik Basketbol 71-84 Final Spor
Çağdaş Bodrum Spor Kulubü 90-86 Samsunspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.