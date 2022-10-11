11 Eki 2022 - 14:38- Spor G: 11 Eki 2022 - 14:40

Dev Adamlar “Cüce” gibi başladı
Dev Adamlar “Cüce” gibi başladı mask

Türkiye Basketbol Ligi temsilcisi Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yeni sezona farklı yenilgiyle başladı. Mersin takımıyla zorlu maça çıkan Mavi Beyazlılar, açılış haftasında en farklı yenilgiyi alan takım olarak son sıraya çakıldı. Cuma günü İstanbul Finalspor’a konuk olacak takım, kayıplarını acilen telafi etmek istiyor.

1.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

 

Fenerbahçe Kol.DS Energy 50-65 Semt77 Yalova

TED Ankara Kolejliler 89-82 Mamak Belediyesi

OGM Ormanspor 90-79 Balıkesir Büyükşehir Bel.

KOC. B. KAĞIT 71-98 MERSİN BÜYÜKŞEHİR

HDI Sigorta Antalya Güneşi 84-90 Sigortam.Net

Bornova Belediyesi Karşıyaka 77-73 Harem Spor

Akran Gemlik Basketbol 71-84 Final Spor

Çağdaş Bodrum Spor Kulubü 90-86 Samsunspor
# türkiye, Ankara, takım

11 Eki 2022 - 14:38 - Spor

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