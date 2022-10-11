Kağtısporlu Efeler de üzdü: 3-1

Ligin ilk maçında Okyanus Kolejini 25-20 / 29-27 / 25-21 setler ile 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Kağıtspor erkek voleybol takımı, ikinci hafta Saint Joseph deplasmanında 25-19, 21-25, 27-25, 25-18’lik setlerle 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Efeler, pazar günü İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda Dürümle TED ile karşılaşacak. Maç 14.00’te başlayacak.