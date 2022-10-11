İnanılır gibi değil: Başiskele Birlik sahaya çıkmadı

Kentin 12 ilçesinin belediyeleri amatör takımlara tam destek verirken, hala sahaya çıkmayan takımların bulunması yürekleri parçalıyor. 2022 yılında yaşanan olay sonrası, Başiskele Birlikspor’un haber vermeksizin maç sırasında sahada olmaması, hakemleri, saha komiserleri ve en önemlisi de rakip takım Çamçukurlu U14 gençlerini mağdur etti.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Spor bakanlığının bütçesini boşa harcayan sahaya çıkmayan takımların durumu, içler acısı hal taşıyor. 2022-2023 sezonuna geçen hafta son oynanan maçlarla başlayan U14 Futbol Ligi takımları içerisinde Başiskele Birlik takımının, lige katılma beyannamesi teslim etmesine rağmen, maçının programa alınması sonrası haber vermeyerek sahaya çıkmaması, paraların sokağa atılmasına neden oldu. Zira saha komiserleri, hakemler ve rakip takım Karamürsel ekibi Çamçukurspor, kendilerine haber verilmediği için maça geldiler. Çamçukur kafilesi boşa masraf yaparken, sahada görev yapmayanlar yine de statü gereği ödemelerini aldılar. Bu arada Çamçukurlu gençlerin maç oynama hevesi ise kursağında kaldı.

U 14 LİGİ TOPLU SONUÇLARI:

Derince GB Spor:8-Bekirderespor:1

Gölcük Çiftlikspor: 7-Anadolu 1071: 1

Uzunçiftlikspor 15-Sarımeşe Bld: 0

Dilovası Belediye: 3 Gebze Balkan: 1

Derince Çenedağ: 5-Öncü Gençlik: 3

Gölcükspor: 4-Başiskele Belediye: 2

İzmit 41 FK: 5-Çayırtepe gençlik: 1

Yeni Kandıraspor: 2-Bağçeşme : 7

İzmit Yıldız: 1-Kocaeli Yenişehir: 1

Kullar 1975 Spor: 10-Ulaşlıspor: 0

Gölcük İ.Y. : 2-Kızderbent: 10

Çayırova GB:0-Darıca GB: 6

Yavuz Selim: 1- Gebzespor : 4

Asarköy: 0-Anadolu Yeniköy: 4

Hisareyn:4-Karamürsel İY: 0

G.Balçıkspor: 0 Arapçeşme:3

Yahyakaptan: 3-İzmit Erenler: 1

İzmit GB.5-Tavşantepespor: 0

Trakyaspor: 3 Darıca Birlik: 2

D.Kale Bayramoğlu : 5-Korupark:0

Gölcük GB: 0-Gölcük Karadeniz: 1

Dilovası Yıldızlar:3-Tayfun: 8

Yeşilova: 8-Üçyoldoğuspor: 0

Yavuzspor:4-İzmit Bld.Spor :2

Körfez Vefa:1-Hereke Gençlik: 9

Marmara Gençlik : 3-Kyödspor : 1

Körfez İlçesi Birlik:3-Çamlıtepe: 0

Yazlıkspor 2-Kullarspor: 1