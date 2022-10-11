Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması’nı 2.kez düzenliyor

Kadın girişimcileri desteklemek ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi”ni lanse eden ve bu tarihten itibaren Türkiye genelinde “Üreten Kadın Buluşmaları”na devam eden Halkbank, “Üreten Kadınlar Yarışması”nı ikinci kez düzenliyor.

KADIN KOOPERATİFLERİ

Başvuruları 3 Ekim 2022’de başlayan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül töreni, 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek. Yarışmada “Mikro Üretici”, “KOBİ Üretici” ve “Kadın Kooperatifleri” kategorileri yanında “Sıfır Atık” kategorisinde de nakdi ödüller verilecek.

Yarışmanın, girişimcileri motive ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi:“Geçtiğimiz yıl yedi coğrafi bölgede ve dokuz ilde gerçekleşen etkinlik serimizin ardından hayata geçirdiğimiz Üreten Kadınlar Yarışması’nda başarılı kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine ödüllerini sunmuştuk.

KOCAELİ BULUŞMA

Yarışmanın ardından İzmir’de başlattığımız etkinlik serimizin ikinci etabında şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Rize ve Erzurum’daki kadın girişimciler ve kooperatiflerle bir araya geldik. Bugüne kadar 138 binin üzerinde kadın girişimciye 16,8 milyar TL kredi desteği sağladığımız Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi’nin de etkisiyle, kadın girişimci ekosisteminde büyük bir canlılık olduğunu görmekteyiz. Buradaki hareketliliğin yarışmamızın ikinci yılındaki rekabeti artıracağına inanmaktayız.”