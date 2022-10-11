11 Eki 2022 - 14:42- Ekonomi G: 11 Eki 2022 - 14:43

Gençler akıllı şehirler için yeni fikirler üretti  

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
Gençler akıllı şehirler için yeni fikirler üretti   mask

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir hackathon düzenlendi. ‘BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu’ adıyla İstanbul Facebook İstasyon’da fiziksel olarak düzenlenen ve toplam 14 takım halinde 48 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, gençler yaşadıkları şehri daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek için Ardunio programlama platformu üzerinde projeler geliştirdi.

ÜRETEN BİR NESİL

Hackathonda, Enes Demirezen, İslam Tutar, Muhammed Şerif Arpacıoğlu ve Deniz Tunç’tan oluşan ‘ Atatürk Robotic’ takımı birinci; Poyraz Öztok ve Murat Halim Kömürcü’den oluşan ‘Geleceğin Enerjisi’ takımı ikinci; Şifagülsüm Koca ve Beyzagül Taşkın’dan oluşan ‘Wabi Sabi’ takımı ise üçüncü oldu. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 260 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik” dedi.
# türkiye, takım, Atatürk, Deniz

11 Eki 2022 - 14:42 - Ekonomi

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