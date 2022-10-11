Gençler akıllı şehirler için yeni fikirler üretti  

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik bir hackathon düzenlendi. ‘BEST4City: Akıllı Şehirler Hackathonu’ adıyla İstanbul Facebook İstasyon’da fiziksel olarak düzenlenen ve toplam 14 takım halinde 48 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, gençler yaşadıkları şehri daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek için Ardunio programlama platformu üzerinde projeler geliştirdi.
ÜRETEN BİR NESİL
Hackathonda, Enes Demirezen, İslam Tutar, Muhammed Şerif Arpacıoğlu ve Deniz Tunç’tan oluşan ‘ Atatürk Robotic’ takımı birinci; Poyraz Öztok ve Murat Halim Kömürcü’den oluşan ‘Geleceğin Enerjisi’ takımı ikinci; Şifagülsüm Koca ve Beyzagül Taşkın’dan oluşan ‘Wabi Sabi’ takımı ise üçüncü oldu. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 260 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.