Derince TRSM’den Ruh Sağlığı Günü etkinliği

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin konferans salonunda etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programdakonuşan Derince Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Hilal Kapudan Yılmaz, Covid-19 salgınınınruh sağlığı için küresel bir kriz yaratarak kısa ve uzun vadeli stresleri körüklediğini, milyonlarca ruh sağlığını baltaladığını, pandeminin ilk yılından itibaren hem anksiyete hem depresif bozukluklardaki artışın %25’ten fazla olduğunu belirtti.
TSM KONSERİ AYAKTA ALKIŞLANDI
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Sarışıkda ruh sağlığının önemini dile getirdi.Tedavisi devam eden danışanlar ve yakınları ile yapılan söyleşi ve video gösterimi ile devam eden programda, TRMS hizmetlerinden faydalanan vatandaşların kendi kalemlerinden yazdıkları şiir dinletisi büyük beğeni topladı. TRSM müzik korosunun seslendirdiği Türk Sanat Müziği ve solo eserler ayakta alkışlandı.Program sonunda, danışanların yaptıkları el işleri ve hobi ürünleri katılımcılara hediye edilirkenBaşhekim Yardımcısı Ekrem Kuşkonmaz katılımcılar ile pasta kesti. Program, kokteyl ve sergi ziyareti ile noktalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.