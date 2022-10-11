Derince TRSM’den Ruh Sağlığı Günü etkinliği

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin konferans salonunda etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programdakonuşan Derince Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Hilal Kapudan Yılmaz, Covid-19 salgınınınruh sağlığı için küresel bir kriz yaratarak kısa ve uzun vadeli stresleri körüklediğini, milyonlarca ruh sağlığını baltaladığını, pandeminin ilk yılından itibaren hem anksiyete hem depresif bozukluklardaki artışın %25’ten fazla olduğunu belirtti.

TSM KONSERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Sarışıkda ruh sağlığının önemini dile getirdi.Tedavisi devam eden danışanlar ve yakınları ile yapılan söyleşi ve video gösterimi ile devam eden programda, TRMS hizmetlerinden faydalanan vatandaşların kendi kalemlerinden yazdıkları şiir dinletisi büyük beğeni topladı. TRSM müzik korosunun seslendirdiği Türk Sanat Müziği ve solo eserler ayakta alkışlandı.Program sonunda, danışanların yaptıkları el işleri ve hobi ürünleri katılımcılara hediye edilirkenBaşhekim Yardımcısı Ekrem Kuşkonmaz katılımcılar ile pasta kesti. Program, kokteyl ve sergi ziyareti ile noktalandı.