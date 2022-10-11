Kandıralılar Derneği’nden Yavuz ve Yıldız’a ziyaret

Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu ve beraberindeki heyet seri ziyaretlerine devam ediyor. Dernek önceki gün Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Yolcu ve beraberindeki heyet Vali Yavuz’a hizmetleri ve kabulleri için teşekkür etti.
İYİ PARTİ ZİYARETİ
Yeni seçilen 15. Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu, seçime müteakip ziyaretlerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Sinan Yolcu, teşekkür ederek, başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.