11 Eki 2022 - 15:13- Ekonomi G: 11 Eki 2022 - 15:15

Zeytinoğlu cari denge ve işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu cari denge verileri ile işgücüne ilişkin açıklanan son rakamları değerlendirdi
Zeytinoğlu cari denge ve işgücü verilerini değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası ( KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında cari denge 3 milyar 112 milyon dolar açık verdi. Turizm gelirlerinde ciddi artış olmasına rağmen açıkta ana etkenin dış ticaret açığındaki artış olduğunu görüyoruz. Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre 6.8 milyar dolar artarak 9.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesinin katkısı ise 7.2 milyar dolar oldu. Bu kalemde de geçen yıla göre 2.5 milyar dolarlık artış var. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık ağustos itibariyle 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN…

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, eylülde de dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını ifade ederek, “Eylül’de turizm gelirlerinin katkısının geçen yılın üzerinde gerçekleşeceğini bekliyoruz. Hizmetler gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen dış ticaret açığındaki artışın daha yüksek olması, yıllık cari açığa yansıyacaktır” diye konuştu

İŞGÜCÜ VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işgücü verilerine ilişkin de konuşan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 2.2 puan, temmuz ayına göre 0.4 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 19.8 olarak gerçekleşti. Burada da geçen yıla göre 1.9 puan, aylık bazda 2.6 puanlık iyileşme olduğu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLAM İSTİHDAM

Toplam istihdam edilenlerin ağustos itibariyle 31 milyon 14 bin kişiye ulaştığını söyleyen Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda temmuzdan ağustosa çalışabilir nüfus 79 bin kişi, istihdam edilenler 366 bin kişi artmış. Ağustos itibariyle toplam istihdam sayısının ise ilk defa 31 milyonu aştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşılıyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti.

# Kocaeli Sanayi Odası, KSO, Ayhan Zeytinoğlu

11 Eki 2022 - 15:13 - Ekonomi

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