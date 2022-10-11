Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak odun oluyor

Ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden ağaçları sonbahar mevsiminde budama çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Belediyesi, kuruyan ağaçlar dahil olmak üzere budama işlemlerinden elde edilen odunları israf etmeyerek hem ekonomiye kazandırıyor, hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

KIŞ AYLARINDA DAĞITILIYOR

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen budama çalışmaları neticesinde küçük parçalar haline getirilerek çuvallanan odunlar belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Çuvallanan odunlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce ilçede tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelere kış aylarında evlerine kadar götürülerek dağıtılıyor.