Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak odun oluyor

Ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden ağaçları sonbahar mevsiminde budama çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Belediyesi, kuruyan ağaçlar dahil olmak üzere budama işlemlerinden elde edilen odunları israf etmeyerek hem ekonomiye kazandırıyor, hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.
KIŞ AYLARINDA DAĞITILIYOR
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen budama çalışmaları neticesinde küçük parçalar haline getirilerek çuvallanan odunlar belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Çuvallanan odunlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce ilçede tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelere kış aylarında evlerine kadar götürülerek dağıtılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.