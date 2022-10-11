Başkan Hürriyet SMA’lı Barkın için yardım gecesi düzenliyor

Kocaeli’de yaşayan Havva ve Barış Kaplan çiftinin, 4 buçuk yaşındaki SMA hastası çocukları Barkın’ın tedavi olması amacıyla, Valilik izinli başlatılan bağış kampanyasının süresinin dolmasına çok az bir süre kaldı. Barkın için yardım kampanyaları, gönüllüler tarafından farklı noktalarda yapılan farklı programlar ile bağış toplanmaya devam ederken, Barkın için bir güzel haber de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten geldi.

GELİRİ TAMAMEN BARKIN İÇİN

SMA Hastası Barkın için düzenlenecek yardım gecesinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu birbirinden güzel şarkı ve gösterileriyle geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşatacak. Geliri tamamen SMA hastası Barkın’ın tedavisi için bağışlanacak yardım gecesinin Kasım ayında yapılması planlanırken, geceyle ilgili duyurular sosyal medya hesaplarından yapılacak.