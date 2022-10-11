Kılıçdaroğlu’na ABD’de Körfezli Bilim İnsanı Canan Dağdeviren eşlik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde bir dizi ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu’na ziyarette Körfezli olan dünyaca ünlü Bilim İnsanı Doç. Dr. Canan Dağdeviren eşlik etti. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde MIT Media Lab ziyaretinin ardından Dr. Canan Dağdeviren ve MIT Media LAB Kent Bilimleri Direktörü Dr. Kent Larson ile görüştü. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Türk öğrencilerle de buluştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BİLİM MESAJI

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, “Boston’da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak” dedi.

“SEYAHATİM SİYASAL HİÇBİR İÇERİĞE SAHİP OLMAYACAK”

ABD ziyaretine ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu, “Seyahatim, siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak. ABD'de hiç siyasi görüşme istemedik. Önerileri reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdı. Ama ben kararlıyım. Siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece ilk durak” dedi.

“YAPISAL REÇETEYİ TÜM TÜRKİYE’YE AÇIKLAYACAĞIM”

İngiltere ve Almanya'da da ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı, hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, DR. KENT LARSON İLE GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dr. Canan Dağdeviren ile görüşmesinin ardından MIT Media LAB Kent Bilimleri Direktörü Dr. Kent Larson ile görüştü. Ziyaretine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Dünyanın en ünlü şehir bilimcilerinden Dr. Kent Larson ile akıllı kent teknolojileri, yenilikçi mobilite modelleri ve şehircilik çözümleri üzerine bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Kentlerimizi yaşanabilir kılacak çözüm bilimin ve planlamanın gücüdür” dedi.

TÜRK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra MIT'de öğrenim gören Türk öğrenciler ile öğle molasında bir araya gelerek sohbet etti. Kent Larson ile görüşmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, “Bizim 11 büyükşehir belediye başkanı zaman zaman toplanıyor. Belki oraya davet edilebilir. Ülkenin herhangi bir kentinin trafik sorunun nasıl çözüleceği konusunda somut bir örnek sunulabilir” diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ SORDU

Dr. Canan Dağdeviren ile görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, bilim insanına “Uyuşturucuyla mücadelede bir geliştirme var mı, bunun üzerine çalışan var mı?” diye sordu. Dağdeviren, “İnsanlar, hayvanlar üzerinde deneme yapıyorlar. Bazı insanların vücudu bu tür maddelere daha duyarlı. İmplantları beyine koyup o maddeye olan duyarlılığı azaltmaya çalışıyorlar, öyle çalışmalar var” diye yanıt verdi.

DAĞDEVİREN: HAYATIMI ETKİLEYEN ERDAL İNÖNÜ’NÜN KİTABIYDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile uzun süre sohbet eden ve MIT’deki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Canan Dağdeviren, “Benim hayatımı etkileyen Erdal İnönü'nün kitabı olmuştu. Küçücük bir kitap, o zamanlar küçük olan Canan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirdi” ifadelerinde bulundu.

DORUKTAKİLER 2015’TE ÖDÜL ALMIŞTI

Dünyaca ünlü Türk Bilim İnsanı Doç. Dr. Canan Dağdeviren, gazetemiz tarafından düzenlenen DORUKTAKİLER 2015’te ‘Yılın Bilim İnsanı’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Canan Hanım, emekli öğretmen olan annesi Münevver ve muhasebeciolan babası Cavit Dağdeviren ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek ödülünü almıştı. Canan Dağdeviren’in babası Cavit Dağdeviren aynı zamanda 1997-2004 ve 2008-2020 yılları arasında CHP Körfez İlçe Başkanlığı yapmıştı.

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren 4 Mayıs 1985, İstanbul doğumlu. Türk fizik mühendisi. Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine (JuniorFellow of Harvard) seçilen ilk Türk. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de yaptı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi.

ERDAL İNÖNÜ VE ATATÜRK’TEN İLHAM ALMIŞTIR

Forbes'in “30 Yaş Altı Bilim İnsanı” listesinde de yer aldı.Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap; ikinci ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı “Anılar ve Düşünceler” adlı eser. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonun düşük olduğu zamanlarda Mustafa KemalAtatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır.

BAŞARILARI

· Forbes dergisinin ‘30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı’ listesine girdi.

· Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine (JuniorFellow of Harvard) seçildi.

· MIT Technology Review’un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer aldı.

· Illinois Innovation ödülü aldı.

Doç. Dr. Canan Dağdeviren’a ‘Yılın Bilim İnsanı” ödülünü gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal vermişti.

Canan Dağdeviren, 21 Mart 2016 tarihinde annesi Münevver Dağdeviren ve babası Cavit Dağdeviren ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, ödülünü almıştı.