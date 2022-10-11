11 Eki 2022 - 16:37- Siyaset G: 11 Eki 2022 - 16:39

CHP İl ve CHP Gölcük, Vanlılar ile dost meclisinde buluştu

CHP Kocaeli ve CHP Gölcük’ü ağırlayan Kocaeli Van Federasyonu, Kocaeli Vanlılar Derneği, Gölcük Vanlılar Derneği’nin düzenlediği ve dost meclisine dönüşen buluşmada CHP’liler Vanlı hemşerilerinin sorularını yanıtladı
CHP İl ve CHP Gölcük, Vanlılar ile dost meclisinde buluştu mask

CHP Kocaeli İl Örgütü ve CHP Gölcük ilçe Örgütü önceki akşam Vanlı hemşeri derneklerinin konuğu oldu. Program Kocaeli Van Federasyon Başkanı Kenan Yıldız ve yönetimi, Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Fırat Güler ve yönetimi, Gölcük Vanlılar Derneği Başkanı İdris Çetin, dernek yönetimi ve dernek üyelerinin ev sahipliğinde Gölcük Tirvana Peyke Kafe’de düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Saymanı İsmet İşeri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, CHP Gölcük İlçe Başkan Yardımcıları Mustafa Büyükbudak, Fahrettin Salman, CHP Gölcük İlçe Kadın Kolu Başkanı Mine İşeri ve yönetimi katıldı. Dernek üyeleri ile hem tanışan hem gündeme dair sorularını cevaplayan CHP’lilerin konuk olduğu ziyaret adeta dost meclisine dönüştü.
# Kadın, chp

11 Eki 2022 - 16:37 - Siyaset

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