11 Eki 2022 - 16:38- Siyaset G: 11 Eki 2022 - 16:39

İYİ Parti İzmit’te delege seçimleri 29 Ekim’de

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı, ilçe delege seçimlerinin 29 Ekim Cumartesi günü saat 10.00 - 17.00 arasında ilçe binasında yapılacağını duyururken aday olmak isteyen üyelere de başvuru için çağrıda bulundu
İYİ Parti İzmit’te delege seçimleri 29 Ekim’de mask

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Eylül 2022 tarih ve 54 sayılı İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında, partinin il ve ilçe olağan kongrelerinin 3 Ekim tarihi itibariyle başlatılması kararı alındığı duyuruldu. İYİ Parti İl Başkanlığının aldığı karar ile de parti üye listelerinin 12 Ekim - 27 Ekim tarihleri arasında askıya çıkarılması ve delege seçimlerinin 29 Ekim’de yapılması kararı alındığı ifade edildi.

ADAY OLMAK İSTEYENLERE DUYURU

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı, “İlçe Delege Seçimlerinde delege adayı olmak isteyen üyelerimizin 12 Ekim - 27 Ekim 2022 tarihleri arasında İlçe Başkanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir.İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı İlçe Yönetim Kurulumuzun kararı uyarınca ilçe delege seçimlerimizin 29 Ekim 2022 tarihinde İYİ Parti İzmit ilçe Başkanlığımızın binasındasaat 10.00 - 17.00 arasında yapılmasına, ilgili duyuru ve bilgilendirmenin ilçe başkanı ve partimizin kurumsal sosyal medya hesaplarından ayrıca İnternet gazetelerinden ve/veya mahalli gazetelerden birinden yapılmasına, ayrıca tüm üyelerimize SMS olarak gönderilmesine karar verilmiştir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
# İyi Parti

11 Eki 2022 - 16:38 - Siyaset

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