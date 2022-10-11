Mecliste CHP İZGAZ ve SEDAŞ’a tepki gösterdi: Şımarık davranıyorlar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşti. Toplam 113 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı. Meclis toplantısı öncesi Muhalefet grubu meclis üyeleri soru önergelerinde bulundu. İlk önergede Başiskele sınırlarında bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne ulaşım konusu sunuldu. Önergede, “Üniversiteye 4 bin öğrenci eğitim öğrenime başlamıştır. Ancak; üniversiteye otogar ve kent merkezinden ulaşımda yetersizlik olduğu öğrenciler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın herhangi bir çalışması var mıdır?” diye sordu. Bir diğer ulaşım önergesinde İzmit Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri düzenleyen Hat 250 soruldu. Önergede Gölcük-Karamürsel ilçeleri için Sabiha Gökçen Havalimanından ulaşımı için çalışma yapılması istendi.

“ÖĞRENCİLERE NE HİZMET VERİLİYOR”

CHP tarafından sunulan bir başka önergede üniversiteli öğrencilerine 2022-2023 eğitim-öğrenim yılı içerisinde yurt, burs, ulaşım, kırtasiye ve/veya başka alanlarda hangi destekler verildiği soruldu. Önergeye cevap veren Başkan Büyükakın, “Maddi durumu yeterli olmayanlar için sosyal yardım kapsamında yardımlar yapıyoruz. Belediyelerin burs verme imkanı yok. Geçtiğimiz günlerde çamaşırhane hizmetini faaliyete soktuk. Diğer çalışmalar ile ilgili yazılı olarak cevap verilsin” dedi.

RESTORASYON BEKLENTİSİ

Bir başka önergede, “Kentimizde Roma dönemine ait kalıntıların da yoğun olduğu Saraylı Köyünde bulunan 19. yüzyıl evleri özgün yapısı ile ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Büyükşehir Belediyesinin Saraylı Köyümüzün tarihi ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası, yaşam mücadelesi veren evlerin restorasyonu ve turizme kazandırılması yönünde çalışma yapılması bölge halkı tarafından beklenmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın herhangi bir çalışması var mıdır” ifadeleri kullanıldı.

ASBESTLİ BORULAR MI KULLANILIYOR?

CHP’nin bir diğer önergesinde, “Halk sağlığını tehdit eden ve kansere sebebiyet veren asbestli içme suyu borularının bazı yerleşim yerlerinde yenilenmediği ve kullanılmaya devam ettiği iddia edilmektedir. Kocaeli ili genelinde içme suyu altyapısında asbestli boru bulunan yerleşim yerleri nerelerdir? Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesinde içme suyu altyapısının asbestli borularının kullanılmaya devam ettiği, mahallede yaşayan yurttaşlarımız tarafından bizlere iletilmiştir. Yüzbaşılar mahallesi için asbestli boruların yenilenmesi ile ilgili bir uygulama planınız bulunmakta mıdır?” denildi. Önergeye yazılı olarak cevap verilecek.

CİDDİ ADIMLAR ATILMADI

Divana sunulan önergeler arasında atık ayrıştırma konusu da yer aldı. Atık önergesinde, “Kentimizde günlük çıkan çöplerin alt belediyeler tarafından yerinde ayrıştırılması ile ilgili bugüne kadar her hangi bir ciddi adım atılmamıştır. Konu ile ilgili büyükşehir belediyemiz, alt belediyeler ile ortaklaşa bir çalışma yaparak yerinde ayrıştırma konusunu ele almalı ve bu konuda teşvik edici projeler üretmelidir. Ülke ekonomisi açısından ciddi önem arz eden geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırma durumu ile ilgili önergemizin ivedilikle dikkate alınmasını ve uygulamaya geçilmesini arz ve talep ederiz” dedi. Madde ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Son derece ciddi adımlar atıldı. Sizin bilginiz olmayabilir. Arkadaşlarımız konu ile ilgili yazılı cevap veriri” dedi.

TRABZON’A KAMYON

Körfez Yarımca Mahallesi, 1257 ada 19 parsel sayılı 1.227,76 metrekare yüzölçümlü taşınmazın yeni hizmet binası yapılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı- Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'na tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin protokol yapılması ve konuyla ilgili olarak Başkanlık Makamına yetki verilmesi maddesi oy birliği ile meclisten geçti. Meclisin 3’üncü gündem maddesinde yer alan Başiskele Ovacık Mahallesi, 1286 ada 45 No’lu parsel üzerinde yer alan "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nin kiraya verilmesi için Başkanlık Makamına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi maddesi oy birliği ile meclisten geçti. Meclis toplantısını 7’inci gündem maddesinde mülkiye Kocaeli Belediyesine ait olan 41 LE 412 plakalı 2000 model Mercedes Benz marka Damperli Kamyonun bedelsiz olarak TrabzonTonya Belediyesine verilmesi maddesi oy birliği ile geçti.

CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİ MECLİS ZAMAN DİLİMİNDE OLMAYACAK

Meclis toplantısının 6’ıncı gündem maddesinde mülkiyeti Darıca Belediyesine ait olan yapının maliyeti karşılığında Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınması maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti. Muhalefet meclis üyeleri bedel karşılığında verilmesine ve belediye tarafından ödenecek olan miktarın değerinin üstünde olduğunu gerekçe göstererek ret oyu verdi. Meclis gündeminin 10’uncu maddesine birden fazla meclis toplantısı birleşimi yapıldığı zamanlarda resmi tatil ve hafta tatili olan Cumartesi ve Pazar günlerinde çalışmasına ara verilmesi raporu oy birliği ile meclis geçti. Böylece 2 meclis arasındaki tarih uzatılmış oldu. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonu arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili rapor oy birliği ile mecliste geçti.

ALİKAHYA’DA DOĞALGAZ SORUNU

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, Kocaelispor Stadı yolu üzerinde bulunan alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu kısa süreli tartışmalara neden oldu. Alanda bulunan evlere doğalgaz verilememesi nedeni ile yapılan değişiklik ile ilgili konuşan CHP’li Engin Taşdemir, “Plan bütünlüğü tamamen bozluyor. Orayı sanayi sitesi alanı olarak vatandaşlar vardır. Sonraki gün uyandıklarında ticari alan olarak değişmiş olacak” dedi. Madde ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Tahir- Burada şehit annemiz var. Onların evi de bu bölgede. O zaman gündeme getirmişlerdi. Buraya gaz bağlanmıyor demişlerdi. Sonradan öğrendim ki burası küçük sanayi sitesi alanına döndürülmüş. Hali hazırda 30 hane var. Burada oturmak istiyorlar. Sanayi sitesi olmasına yönelik bir talep de yok. Senin söylediklerin doğru. Sanayi parseli alanlar da var. Orada oturanlar da. Orada hali hazırda bir sanayi sitesi yok. Arkadaşların ticaret demesinin sebebi konut da yapılabilir olması. Tamamını konut yapmak da olmuyor. İmardan dolayı buraya doğalgaz bağlanmıyor. Vatandaştan gelen talep doğrultusunda yapıldı. Bu haliyle belediyesinin kamulaştırma yapması gerekiyor” dedi.

KONU İZGAZ’A GELDİ

CHP grubu maddeye şerh koydu. CHP’liler vatandaşın doğalgaz istediğini belirtirken yaşanan diyalogda İZGAZ’ın satılması konusu gündeme geldi. CHP’li Meclis Üyesi Özmural, “İnsanların beklentisi doğalgaz beklentisi. Bu kentte nerelere doğalgaz çekildiğini biliyoruz. Kartepe’de bir yere zamanında çekildi. Keşke İZGAZ bizde kalsaydı” dedi. Büyükakın ise, “Söz verdiğime pişman etme. İZGAZ diyor ki ‘imarı yok; hattımı olmayan bir yere döşemem.’ Bu kadar basit. Karmaşık değil. Arkasında hesap yok; İZGAZ batıktı, toparladık, sattık, para etti. Sizdeyken özelleştirmeye kalktınız, Sefa Bey döneminde satmaya girişildi. Üzerine 7 milyon dolar para istediler” şeklinde konuştu.

“SEDAŞ VE İZGAZ ŞIMARIK DAVRANIYOR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “İbrahim Bey döneminde İZGAZ’ın kaç paralara satıldığını biliyoruz. İZGAZ bu kentte SEPAŞ gibi. Biz bunlara müdahale edebilmeliyiz. Vatandaşlar mağdursa Büyükşehir Kocaeli’nin en yüksek durumu. Çok şımarık davranıyorlar SEDAŞ, İZGAZ” dedi.