Suadiyespor gün sayıyor!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yer alan ve 4 maçta 2 galibiyet 2 de yenilgi eden Kartepe ekibi Suadiyepor’un stadı bir süredir bakımdaydı. Zemin yenileme çalışmaları yeni sezona yetişmediği ve için yeni sezondaki iki iç saha maçını Arslanbey Stadı’nda oynamak zorunda kalan yeşil beyazlılar bu hafta sonu sahasına dönebilir.
OYNAMAK İSTİYORLAR
Suadiyespor, cumartesi günü Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü’nü konuk edecek. Futbol İl Temsilciliği’nden gönderilen programda maç cumartesi 15.00 olarak görülüyor. Ancak Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu da sosyal medya hesabından “Allah nasip ederse bu hafta sahamıza kavuşacağız” paylaşımı yaptı. Suadiye ekibi Darıca Kültür maçının sahalarında oynanmasını ve Futbol İl Temsilciliği’nden değişikliğin yapılmasını talep ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.