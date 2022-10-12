Suadiyespor gün sayıyor!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yer alan ve 4 maçta 2 galibiyet 2 de yenilgi eden Kartepe ekibi Suadiyepor’un stadı bir süredir bakımdaydı. Zemin yenileme çalışmaları yeni sezona yetişmediği ve için yeni sezondaki iki iç saha maçını Arslanbey Stadı’nda oynamak zorunda kalan yeşil beyazlılar bu hafta sonu sahasına dönebilir.

OYNAMAK İSTİYORLAR

Suadiyespor, cumartesi günü Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü’nü konuk edecek. Futbol İl Temsilciliği’nden gönderilen programda maç cumartesi 15.00 olarak görülüyor. Ancak Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu da sosyal medya hesabından “Allah nasip ederse bu hafta sahamıza kavuşacağız” paylaşımı yaptı. Suadiye ekibi Darıca Kültür maçının sahalarında oynanmasını ve Futbol İl Temsilciliği’nden değişikliğin yapılmasını talep ediyor.