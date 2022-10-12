Ferdi Kılıç attığı golleri kızlarına hediye etti! “0-2”

Göktan Arpacı’nın antrenörlük eşi Tuğba Arpacı’nın da yardımcı antrenörlük yaptığı 1. Amatör Lig D Grubu takımlarından Şirinspor sezonun ilk maçını bay geçmişti. Yeşil siyahlılar ilk maçında zorlu Çamçukur deplasmanına çıktı. Karamürsel Stadı’nda oynanan maça golcü futbolcu Ferdi Kılıç damga vurdu. Şirinspor maçı Ferdi’nin golleri ile 2-0 kazanırken sezona iyi bir giriş yaptı.

BİRBİRİNİN KOPYASI GOLLER

İlk yarısı 0-0 beraber biten genelinde üstün oynayan taraf Şirinspor’du.. 55. dakikada oyuna giren Emir 70. dakikada sağ kanattan pas verdi. Ferdi yerden gelen topa sol ayağı ile çok iyi vurarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 80. dakikasında da ilginçtir ki ilk golün kopyası bir gol oldu. Baş aktörler yine Emir ve Ferdi’ydi ve skor 2-0 olduktan sonra iyice rahatlayan Kartepe temsilcisi Çamçukur’dan 3 puanlı Ferdi’nin dublesi ile aldı. Ferdi gollerini 5 yaşındaki Çiçek, 2 yaşındaki Buket’e hediye etti.

GÖKTAN ARPACI’DAN KUTLAMA

Genç antrenör Göktan Arpacı takımın ana plana sadık kalarak mücadele ettiğini ve özellikle ikinci yarıdaki etkili futbollarıyla sonuca gittiklerini ifade etti. Şirinspor ikinci maçında grubun iddialı takımlarından Osmanlı 41’i Derbent Stadı’nda ağırlayacak ve zorlu maç cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Osmanlı 41 iki maç sonunda 1 galibiyet, 1 de yenilgi aldı.

1. AMATÖR LİG D GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Gebze Anibal

2

2

0

0

7

3

4

6

2.

Hereke Gençlik

2

2

0

0

5

2

3

6

3.

Şirinspor

1

1

0

0

2

0

2

3

4.

İzmit Erenler

2

1

0

1

5

5

0

3

5.

Osmanlı 41

2

1

0

1

3

4

-1

3

6.

Başaranspor

2

0

1

1

2

4

-2

1

7.

Tavşancılspor

2

0

1

1

1

3

-2

1

8.

Kullarspor

1

0

0

1

1

2

-1

0

9.

Çamçukurspor

2

0

0

2

3

6

-3

0



2. HAFTA SKORLARI

Hereke Gençlik

3 - 1

Tavşancıl

Çamçukur

0 - 2

Şirinspor

Başaranspor

2 - 4

Anibalspor

Osmanlı 41

2 - 1

İzmit Erenler



3. HAFTA MAÇLARI

İzmit Erenler

Başaranspor

Gebze Anibal

Hereke Gençlik

Tavşancılspor

Kullarspor

Şirinspor

Osmanlı 41

