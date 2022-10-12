12 Eki 2022 - 09:29- Asayiş G: 12 Eki 2022 - 09:31

Freni boşalan tır demir korkuluklara çarptı

Gölcük'te park halindeyken freni boşalan tır, dere kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

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Şirinköy Mahallesi İpek Yolu Bulvarında park halindeki, Ali Aydın'a ait 41 ABR 269 plakalı tır, freninin boşalması nedeniyle yokuş aşağı hareket etti. Yaklaşık 100 metre giden tır, aydınlatma direğine, ardından da yoldan çıkarak dere kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Dere kenarında kalan tır, çekici yardımla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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12 Eki 2022 - 09:29 AA Kocaeli- Asayiş

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