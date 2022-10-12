12 Eki 2022 - 09:31- Ekonomi G: 12 Eki 2022 - 09:34

Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatı düşüş gösterdi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte motorine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.
Motorine indirim geliyor mask

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle motorin fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Motorinin litre fiyatı 11 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.38 TL zamla 28.53 TL'ye çıktı. Benzin fiyatları ise litre başına 20.6 TL'de kaldı. Motorine son bir haftada gelen 4. zam oldu. Son bir haftada motorine yüzde 23.4 zam geldi.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. NTV'de yer alan habere göre, peş peşe gelen zamların ardından motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

12 Eki 2022 - 09:31 - Ekonomi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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