Motorine indirim geliyor

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle motorin fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Motorinin litre fiyatı 11 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.38 TL zamla 28.53 TL'ye çıktı. Benzin fiyatları ise litre başına 20.6 TL'de kaldı. Motorine son bir haftada gelen 4. zam oldu. Son bir haftada motorine yüzde 23.4 zam geldi.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. NTV'de yer alan habere göre, peş peşe gelen zamların ardından motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.