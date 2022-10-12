12 Eki 2022 - 09:36- Gündem G: 12 Eki 2022 - 09:38

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Ankara sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

# Ankara, Sakarya, Zonguldak

12 Eki 2022 - 09:36 - Gündem

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