Çubuklu Osmaniye’de menfezin betonarmesi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Çubuklu Osmaniye Köyüne menfez yapılıyor. Altından dere akan eski ve küçük köprü yıkılarak yerine yeni menfez kuruluyor. İzmit Çubuklu Osmaniye Köyünü Kandıra yoluna bağlayan yol üzerinde inşa edilen menfez için çalışmalar sürüyor. Menfezin betonarmesi tamamlandı.
TAŞDUVAR, ASFALTLAMA VE YAYA KORKULUKLARI
Büyükşehir Belediyesi tarafından Çubuklu Osmaniye köyüne kurulan menfezin etrafına 300 metreküp taş duvar yapılacak. Ayrıca beton yaklaşım plakları ve 600 metreküp dolgu malzemesiyle dolgu çalışması devam ediyor. Menfezin üzeri asfaltlanacak, yaya korkuluk imalatlarının da tamamlanması sonrası yol trafiğe açılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.