12 Eki 2022 - 09:58- Gündem G: 12 Eki 2022 - 10:00

Çubuklu Osmaniye’de menfezin betonarmesi tamamlandı

Büyükşehir tarafından İzmit Çubuklu Osmaniye Köyüne yapılan menfezin betonarmesi tamamlandı. Sırada taş duvar ve yaya korkuluk imalatları var
Çubuklu Osmaniye’de menfezin betonarmesi tamamlandı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Çubuklu Osmaniye Köyüne menfez yapılıyor. Altından dere akan eski ve küçük köprü yıkılarak yerine yeni menfez kuruluyor. İzmit Çubuklu Osmaniye Köyünü Kandıra yoluna bağlayan yol üzerinde inşa edilen menfez için çalışmalar sürüyor. Menfezin betonarmesi tamamlandı.

TAŞDUVAR, ASFALTLAMA VE YAYA KORKULUKLARI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çubuklu Osmaniye köyüne kurulan menfezin etrafına 300 metreküp taş duvar yapılacak. Ayrıca beton yaklaşım plakları ve 600 metreküp dolgu malzemesiyle dolgu çalışması devam ediyor. Menfezin üzeri asfaltlanacak, yaya korkuluk imalatlarının da tamamlanması sonrası yol trafiğe açılacak.
# Büyükşehir Belediyesi

12 Eki 2022 - 09:58 - Gündem

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