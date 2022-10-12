12 Eki 2022 - 10:01- Gündem G: 12 Eki 2022 - 10:03

Aydoğan Taşören hayatını kaybetti

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından Hoparlör Hastanesi sahibi Aydoğan Taşören yaşamını yitirdi
Aydoğan Taşören hayatını kaybetti mask

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, müzikle ilgilenen Aydoğan Taşören(54) dün gece geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hoparlör Hastanesi'nin sahibi olan Aydoğan Taşören'in abi ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Aydoğan Taşören bugün Yeşil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

12 Eki 2022 - 10:01 - Gündem

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