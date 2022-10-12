12 yaşındaki Yağmur yaşamını yitirdi

İzmit Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Sokak’ta oturan, 28 Haziran Ortaokulu’nda öğrenci olan Yağmur Melek Yurt’a geçtiğimiz yıl beyin tümörü teşhisi konuldu. Mahalle muhtarının yardım elini uzattığı 12 yaşındaki Yağmur Melek için yardım kampanyası da başlatılmıştı. Ancak durumu gittikçe kötüleşen ve hastanede tedavi altında tutulan Yağmur Melek Yurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cam ustası olan Fatih Yurt ve eşi Züleyha Yurt’un 2 çocuğundan biri olan 7. Sınıf öğrencisi Yağmur Melek’in cenazesi Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.