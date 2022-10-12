12 Eki 2022 - 10:05- Gündem G: 12 Eki 2022 - 10:10

12 yaşındaki Yağmur yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz yıl beyin tümörüne yakalanan 12 yaşındaki Yağmur Melek Yurt, yaşamını yitirdi
12 yaşındaki Yağmur yaşamını yitirdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Sokak’ta oturan, 28 Haziran Ortaokulu’nda öğrenci olan Yağmur Melek Yurt’a geçtiğimiz yıl beyin tümörü teşhisi konuldu. Mahalle muhtarının yardım elini uzattığı 12 yaşındaki Yağmur Melek için yardım kampanyası da başlatılmıştı. Ancak durumu gittikçe kötüleşen ve hastanede tedavi altında tutulan Yağmur Melek Yurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cam ustası olan Fatih Yurt ve eşi Züleyha Yurt’un 2 çocuğundan biri olan 7. Sınıf öğrencisi Yağmur Melek’in cenazesi Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# öğrenci

12 Eki 2022 - 10:05 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.089.157 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti mask
Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti
Büyükakın: Muhtarlarımızı çözüm ortağı olarak görüyoruz   mask
Büyükakın: Muhtarlarımızı çözüm ortağı olarak görüyoruz  
Başkan Hürriyet SMA’lı Barkın için yardım gecesi düzenliyor mask
Başkan Hürriyet SMA’lı Barkın için yardım gecesi düzenliyor
Kandıralılar Derneği’nden Yavuz ve Yıldız’a ziyaret mask
Kandıralılar Derneği’nden Yavuz ve Yıldız’a ziyaret
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması mask
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Koca: Vakalar artacak mask
Bakan Koca: Vakalar artacak
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL