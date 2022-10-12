Büyükakın: Muhtarlarımızı çözüm ortağı olarak görüyoruz  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) 10 yıllığına kiraladığı ve ardından yaptığı düzenlemeler sonrasında “Balyanoz Gençlik Kampı” adını verdiği tesiste muhtarları ağırladı. Üç gün süren kampta muhtarlara, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sürdürmeleri amacıyla “Vatandaşla İlişkilerde Başarılı İletişim Kuralları” konulu eğitim semineri verildi. Muhtarların talebi üzerine gerçekleştirilen ve Kandıra, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarının katıldığı kamp faydalı geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da ziyaret ettiği kampa Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin, Kandıra, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin muhtar dernek başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

MUHTARLARA ETKİLİ İLETİŞİM ANLATILDI

Eğitimciler tarafından, “Vatandaşla İlişkilerde Başarılı İletişim Kuralları” başlığı altında, muhtarlara etkili iletişim, diksiyon ve hitabet konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yapması, mahallelerdeki sorunların en kısa sürede yetkililere iletilmesi konusunda yapılması gerekenlerin de anlatıldığı seminerde, vatandaş odaklı hizmet anlayışının nasıl olması gerektiği ve daha etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi aktarıldı. Daha sonra muhtarların soruları cevaplandırıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN MUHTARLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Büyükakın, kampa katılarak muhtarlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Burada yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımız, hizmet ağının ilk ayağı, ilk gören gözü, ilk duyan kulağıdır” ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, muhtarlıkların devletin en temel taşı olduğunu belirterek, “Her biriniz halka hizmet etmek için seçimle iş başına geldiniz ve bu emanetin gereğini yerine getirmek için mücadele ediyorsunuz. Muhtarlık İşleri Dairesi birimimiz sizlerin işlerini kolaylaştırmak adına yardımcı oluyor. Özellikle A Takımı sizin sahadaki işlerinizi daha hızlı neticelendirmek için büyük işler yapıyor” ifadelerini kullandı. Muhtarlarla birlikte ilmek ilmek kente hizmet ağını ördüklerini dile getiren Başkan Büyükakın, muhtarlara yönelik kurulan “Muhtar Aktif Sistemi” sayesinde gönderilen talepleri kısa sürede çözüme kavuşturduklarını aktardı.

“KENTİ MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

Kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Muhtarlarımızı çözüm ortağı, bir paydaş, bir yoldaş ve bir arkadaş olarak görüyoruz. Her aşamada sizlerle beraber çalışmak bizlere büyük bir gurur veriyor. Sizler özellikle yerelde demokrasinin vazgeçilmez yapı taşlarından, demokrasinin en önemli yönetsel organlarından birisiniz. Sizlerle beraber çalışmak, çözüm arayışlarımızı sizlerle beraber yapmak, çözüm için çalışırken sizin fikirlerinizi almak bizlerin gerçekten yol göstericisidir. Biz bir bölgede bir yatırma karar verirken, bir adım atarken öncelikli olarak sizlerin görüşlerini de alıyoruz. Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” Mahalle muhtarları da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her zaman yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

MUHTARLAR DİNLENME İMKANI BULDU

Muhtarlar, seminer dışında bir araya gelip vakit geçirerek kaynaşma imkanı buldu. Son derece faydalı geçen eğitim kampının, kent genelindeki 472 muhtarı kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.