Katırcıoğlu’ndan Başkan Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Oda Organ Seçimleri’ni tamamlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer ve Sayman Üye Mikail Kayacı’nın da yer aldığı ziyarette, Oda çalışmaları ile ilgili de bilgi aktaran Başkan Bulut, “Seçimler Odaların düğün günü gibidir. Biz de seçim takvimimizin ilk kısmını tamamladık. Hava muhalefetine rağmen ilgi çok yoğun oldu ve bölgede trafik kilitlenme noktasına geldi. Tüm şartlara rağmen bizleri yalnız bırakmayarak iradesini sandıkta beyan eden kıymetli üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz.

‘BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN’

Seçim takvimimiz; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi ile devam edecek. Sonrasında çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edecek, Kocaeli’nin ekonomi hayatı için değer üretmeye devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzun en başında sizleri de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Bulut nezdinde, göreve seçilen tüm Oda organlarına başarılar dileyen Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, KOTO’nun kent için önemine vurgu yaparak, “Başarılarınız daim olsun” dedi.