12 Eki 2022 - 10:46- Gündem G: 12 Eki 2022 - 10:50

Katırcıoğlu’ndan Başkan Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.
Katırcıoğlu’ndan Başkan Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti mask

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Oda Organ Seçimleri’ni tamamlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer ve Sayman Üye Mikail Kayacı’nın da yer aldığı ziyarette, Oda çalışmaları ile ilgili de bilgi aktaran Başkan Bulut, “Seçimler Odaların düğün günü gibidir. Biz de seçim takvimimizin ilk kısmını tamamladık. Hava muhalefetine rağmen ilgi çok yoğun oldu ve bölgede trafik kilitlenme noktasına geldi. Tüm şartlara rağmen bizleri yalnız bırakmayarak iradesini sandıkta beyan eden kıymetli üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz.

BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN’

Seçim takvimimiz; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi ile devam edecek. Sonrasında çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edecek, Kocaeli’nin ekonomi hayatı için değer üretmeye devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzun en başında sizleri de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Bulut nezdinde, göreve seçilen tüm Oda organlarına başarılar dileyen Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, KOTO’nun kent için önemine vurgu yaparak, “Başarılarınız daim olsun” dedi.
# AKP, Necmi Bulut, KOTO

12 Eki 2022 - 10:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.089.157 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

[email protected] - SAYIN VEKİL KOTO BAŞKANINI ZİYARET ETTİĞİN GİBİ GENEL BAŞKANINIDA ZİYERET ET 2000 SENESİ SONRASI EMEKLİ OLAN İNTİBAK YASASINI BEKLEYENLERİN SORUNLARINI CÖZÜMLEYİN .YAPILACAK SECİMLERDE BİR DAHA MECLİSE GİDEMEME GİBİ BİR GERCEKLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ekim 11:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti mask
Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti
Büyükakın: Muhtarlarımızı çözüm ortağı olarak görüyoruz   mask
Büyükakın: Muhtarlarımızı çözüm ortağı olarak görüyoruz  
Başkan Hürriyet SMA’lı Barkın için yardım gecesi düzenliyor mask
Başkan Hürriyet SMA’lı Barkın için yardım gecesi düzenliyor
Kandıralılar Derneği’nden Yavuz ve Yıldız’a ziyaret mask
Kandıralılar Derneği’nden Yavuz ve Yıldız’a ziyaret
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması mask
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Koca: Vakalar artacak mask
Bakan Koca: Vakalar artacak
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL