Çok Güzel Hareketler-2 ekibi Kocaeli'ye geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali’ni 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde düzenliyor. Atıksız yaşamların kurgulanacağı festivalde 7’den 70’e herkesin Sıfır Atık bakış açısını bizzat tecrübe etmesi hedefleniyor. Oynadıkları oyunlarla 7’den 77’ye Türkiye’de herkesi güldüren, skeçlerinde güncel meselelere de sıkça yer veren Çok Güzel Hareketler-2 ekibi de festivalde yerini alacak. Çok Güzel Hareketler-2’nin genç oyuncuları hazırladıkları geri dönüşüm skeçleriyle 16 Ekim Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nin Akçakoca Oditoryumu’nda saat 14.30’da eğlenceli bir gösteri gerçekleştirecek.

ATÖLYELER VE SERGİLER

Festival kapsamında 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilecek. Bu atölyelerin yanı sıra festivalde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok isim ve sanatçı ağırlanacak. Reklam ve Tüketim Kültürü konularında da önemli isimlerle oturumlar gerçekleşecek.

KUŞAKLAR ARASI ETKİLEŞİM PANELİ

Etkinlikte bir dede ve torunu, toprağa, tüketime bakışlarını aradaki 65 senenin mesafesinden yorumlayacak. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 8 gencimiz çevre ile ilgili konularda bir münazara gerçekleştirecek.

İŞ DÜNYASI, KAMU VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Sıfır Atık Festivali’nde bu çok keyifli etkinliklerin yanı sıra sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomi kavramını konuşulacak ve festivalde deyim yerindeyse küçük bir zirve de gerçekleşecek. Döngüsel ekonomiyi kamu ve iş dünyası perspektifinden çok önemli isimler tartışırken tüketim kültüründeki değişimler de ele alınacak.