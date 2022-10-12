DTO Kocaeli’de yönetim tamam

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, 3 Ekim Pazartesi günü çok geniş bir katılımla Meclis Üye seçimini gerçekleştirmişti. Ses getiren seçimin ardından yapılan toplantı ile Meclis Başkanı ve yönetim kurulu oluşturuldu. Meclis üyelerinin İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbataları almalarını takiben tek liste olarak seçime katılan Vedat Doğusel’in listesi tüm meclis üyelerinin oylarını alarak Kocaeli’nin denizcilik sektörü yönetiminde söz sahibi oldu.

KOCAELİ’YE HİZMET İÇİN VARIZ

Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu’nda Vedat Doğusel’in listesinde Can Özgülenç, Kürşat Bal, Bahri Kaya ve Ali Keskin yer aldı. Geçici seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra konuşan Vedat Doğusel, “Kocaeli’ye hizmet için var olduklarını, Kocaeli’yi denizcilik sektörünün başkenti yapabilecek çalışmaları ve projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını ve diğer paydaş kurumlarla birlikte sosyal çalışmalarda yer almak istediklerini belirtirken, tüm üyelerimizle çoğulcu katılımcı anlayış doğrultusunda Denizci Millet, Denizci Ülke ve Denizci Kocaeli vizyonu ile hareket etmek istiyoruz” dedi.

KAYA BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI YAPILDI

Yönetim Kurulu seçimleri ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yeni dönem meclis üyelerinin katıldığı ilk meclis toplantısı, en yaşlı üye olan Bahri Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Bahri Kaya yeni dönemin meclis üyelerine, camiaya ve kuruma hayırlı olması temennisi ile başlattığı meclis toplantısında “Oda Başkanlığını büyük özveri ile gerçekleştiren Sn. Vedat Doğusel ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.Ardından meclis başkanı ve başkan yardımcısı seçimi gerçekleştirildi. Gizli oy açık tasnif usulü ile yapılan seçimde Vefa İbrahim Aracı Meclis Başkanı, Yılmaz Sarıaslan Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

VEFA İBRAHİM ARACI TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı “İMEAK DTO Kocaeli Şubesi 2.Dönem faaliyetlerine Meclis Başkanı olarak seçilmemden dolayı meclis üyelerinin hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi. Yeni dönem meclis üyeleri sıra ile söz alarak duygu ve düşüncelerini aktardılar.

HEP BİRLİKTE İLERİYE DOĞRU

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise son olarak, “Hep birlikte ileriye doğru gitmemiz lazım. Yapma kabiliyeti ve icra kabiliyeti bizde. Biz seçildik, bundan sonra hiçbir mazeret yok ve bunu başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Bugün bu mecliste bunu hissediyorum, inşallah daha da ileriye gideceğiz” ifadesi ile düşüncesini aktardı.