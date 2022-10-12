Vali Yavuz Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret etti

Çelik sanayi ürünlerini üreterek Kocaeli ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’yi ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Aşkın tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, ilk olarak fabrikayı gezip,yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgiler alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Seddar Yavuz, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. yönetimine Ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.