İşte Türkiye'deki intihar saldırılarının listesi

Türkiye'yi yasa boğan en büyük bombalı intihar saldırıları…

Türkiye'de günümüze dek; 24'ü PKK, 10'u Irak ve Şam İslam Devleti, 6'sı TAK, 4'ü Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, 3'ü ise el-Kaide'nin Türkiye yapılanmasına mensup kişiler tarafından olmak üzere 47 intihar saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırıların -9 Mart 2003 ve 25 Mayıs 2012'teki saldırılardan yaralı kurtulan birer saldırgan dışında- tamamında intihar eylemcileri hayatını kaybederken 37 saldırıda eylemci dışında da ölenler oldu ve toplamda eylemciler de dâhil 591 kişi öldü.

İstanbul'da 15, Hakkâri'de 6, Ankara'da 5, Adana ve Gaziantep'te dörder, Van'da 3, Bingöl, Diyarbakır ve Kayseri'de ikişer, Ağrı, Antalya, Bursa, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli'de ise birer saldırı gerçekleşti.

Bu saldırıların yanı sıra, üçü PKK biri ise Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi mensubu olan eylemciler tarafından düzenlenmesi planlanan saldırılar, farklı sebeplerden ötürü eylemcilerin üzerindeki patlayıcıların infilak etmesi sonucu gerçekleştirilemedi ve eylemciler hayatlarını kaybetti.

Ülkedeki ilk intihar saldırısı 30 Haziran 1996'da, PKK tarafından Tunceli'de gerçekleştirildi. Askerî personelin hedef alındığı saldırı, 8 askerî personelin ölümüyle sonuçlandı.

25 Ekim 1996'da Adana'da, yine PKK tarafından gerçekleştirilen ve polisleri hedef alan ülke tarihindeki ikinci intihar saldırısında, ilk kez bir sivil öldü.

1 Aralık 1998'de Lice'de, PKK'ya mensup bir eylemcinin markete düzenlediği saldırıda ilk kez sivillerin yoğunlukta olduğu bir yer hedef alındı.

24 Aralık 1998'de bir PKK mensubunun Van'da düzenlediği saldırıda, ülkedeki intihar saldırılarında ilk kez bir çocuk öldü.

PKK üyelerinin gerçekleştirdiği ilk 7 intihar saldırısında kadın eylemciler kullanılırken 20 Mart 1999'da Başkale'deki saldırıyla birlikte erkek intihar eylemcileri de eylem gerçekleştirmeye başladı.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, 3 Ocak 2001'de İstanbul'da, örgüt adına ilk intihar eylemini düzenledi.

15 Kasım 2003'te el-Kaide'nin Türkiye yapılanması, kendi adına ülkedeki ilk intihar saldırısını düzenlerken İstanbul'daki iki ayrı hedefe birkaç dakika arayla gerçekleştirilen saldırılarda ilk kez bomba yüklü araçlar kullanıldı ve ilk kez ibadet yerleri hedef alındı.

20 Kasım'da aynı örgüt, yine birkaç dakika arayla İstanbul'daki iki ayrı hedefe aynı yöntemle saldırdı.

İlkinde 26, ikincisinde ise 31 can kaybının yaşandığı saldırılar, o zaman için ülkede en çok ölüme sebebiyet veren saldırılar konumundaydı.

6 Ocak 2015'te, ilk kez Irak ve Şam İslam Devleti ile bağlantısı bulunan bir kişi tarafından İstanbul'da bir intihar eylemi düzenlendi.

Aynı örgüte bağlı olan bir eylemci, 20 Temmuz 2015'te Suruç'taki saldırıda 34 kişinin ölümüne sebep oldu.

10 Ekim 2015'te Ankara'da iki kişi tarafından üç saniye arayla infilak ettirilen patlayıcılar sebebiyle 109 kişi yaşamını yitirdi ve bu olay, ülke tarihinin en çok ölümle sonuçlanan intihar saldırısı olarak tarihe geçti.

17 Şubat 2016'da Ankara'da, ülkede ilk kez TAK mensupları tarafından bir intihar saldırısı gerçekleştirildi.

28 Haziran 2016'da İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıda ilk kez bir havalimanı hedef alındı.

Yıl açısından bakıldığında en çok saldırı, 16 intihar saldırısının gerçekleştirildiği 2016 yılı oldu.

318 can kaybının yaşandığı 2016 aynı zamanda intihar saldırıları sebebiyle en çok ölümün yaşandığı yıl oldu.