12 Eki 2022 - 11:38- Spor G: 12 Eki 2022 - 11:39

Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 21 puan ve namağlup unvanıyla koruduğu lig ikinciliğinin yanı sıra attığı 20 golle de uzak ara en golcü takım konumunda bulunuyor.
Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor mask

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, attığı 20 golle ligin uzak ara en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan 9 maçta 20 kez rakip fileleri sarsan yeşil-siyahlıların bu alandaki en yakın takipçisi 13 gol ile Sarıyer oldu. Körfez ekibinde geçtiğimiz sezon eleştiri oklarının hedefinde bulunan Samed Ali Kaya 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Kaya’yı 4’er golle yeni transferler Beykan Şimşek ve Tayfun Aydoğan izledi. Okan Eken de 3 kez gol sevinci yaşarken Cem Ekinci, Diogo Coelho, Cihat Çelik ve İlyas Kubilay Yavuz da 1’er kez gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan, ligde 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberliği bulunan Kocaelispor, 21 puanla ligde ikincilik koltuğunda oturuyor. Lider İskenderun A.Ş.’nin 22 puana sahip olduğu ligde Kocaelispor ile namağlup unvanını koruyan bir diğer ekip ise 5 galibiyet 4 beraberlik alan ve 19 puanla üçüncü sırada bulunan Karacabey Belediye oldu.
# Kocaelispor

12 Eki 2022 - 11:38 İHA Kocaeli- Spor

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