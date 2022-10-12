“Mudanya Mütarekesi emperyalizmin Türk ulusuna teslim oluş belgesidir”  

ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Özbaş, “Yaklaşık 9 gün süren sert tartışmaların ardından 11 Ekim 1922 günü anlaşma sağlanmış, imzalar atılmıştır. Antlaşmada Trakya’daki işgalin sona erdirileceği belirtilmektedir, ama altında işgalci Yunanistan’ın imzası yoktur. İsmet Paşa bunu muhataplarına sorduğunda General Harrington, bir sakıncası olmadığını, esasen antlaşmayı uygulama sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu söylemiştir. Bu yanıt bile; vatanımızı esas işgal edenlerin kimler olduğunun, Türk Ulusu’nun kimlerle savaştığının ve kimleri yendiğinin açık itirafıdır. Yani, Mustafa Kemal Paşa ve Türk Ulusu, Milli Mücadele’nin sonunda, amaçları Türk’ü yok etmek olan emperyalistleri teslim almıştır” dedi.