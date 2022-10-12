ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Özbaş, “Yaklaşık 9 gün süren sert tartışmaların ardından 11 Ekim 1922 günü anlaşma sağlanmış, imzalar atılmıştır. Antlaşmada Trakya’daki işgalin sona erdirileceği belirtilmektedir, ama altında işgalci Yunanistan’ın imzası yoktur. İsmet Paşa bunu muhataplarına sorduğunda General Harrington, bir sakıncası olmadığını, esasen antlaşmayı uygulama sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu söylemiştir. Bu yanıt bile; vatanımızı esas işgal edenlerin kimler olduğunun, Türk Ulusu’nun kimlerle savaştığının ve kimleri yendiğinin açık itirafıdır. Yani, Mustafa Kemal Paşa ve Türk Ulusu, Milli Mücadele’nin sonunda, amaçları Türk’ü yok etmek olan emperyalistleri teslim almıştır” dedi.
12 Eki 2022 - 15:33- Gündem Güncelleme: 12 Eki 2022 - 15:34
“Mudanya Mütarekesi emperyalizmin Türk ulusuna teslim oluş belgesidir”
ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Mudanya Mütarekesi emperyalizmin Türk ulusuna teslim oluş belgesidir. Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı’nı kutluyoruz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.