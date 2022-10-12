Büyükşehir’in tohum desteğine 4.400 çiftçi başvuruda bulundu

Büyükşehir Belediyesi’nin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği “2022 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” başvuruları sona erdi. İl genelinde 120 bin hektar tarım arazisinin desteklendiği proje için 4.400 üretici müracaat ederken, toplam 1.800 ton yem bitkisi tohumunun dağıtımına bu hafta içinde başlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



HİBE YÜZDE 75’E ÇIKARILDI

Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteği, son dönemde yüzde 75’e çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu desteği için başvurular sona erdi.



120 BİN HEKTAR TARIM ARAZİSİ

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği destekten yararlanmak için yaklaşık 4.400 çiftçi müracaatta bulundu. Üreticilere 1.150 ton arpa, 125 ton süt otu, 110 ton bezelye, 205 ton yulaf, 135 ton tritikale ve 89 ton fiğ olmak üzere toplam 1.800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. İl genelinde 120 bin hektar tarım arazisinin desteklendiği proje kapsamında, yüzde 25 katkı payını yatıran çiftçilere yem bitkisi tohumlarının dağıtımının bu hafta içinde yapılması planlanıyor.