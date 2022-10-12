12 Eki 2022 - 15:36- Ekonomi G: 12 Eki 2022 - 15:38

Küresel CEO Araştırması 2022 sonuçları açıklandı

Dünya genelinde 152,000 civarında aktif çalışanı ile birlikte dünya üzerinde 156 ülkede danışmanlık, vergi ve denetim hizmetleri sunan KPMG'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması'nın 2022 yılını kapsayan sonuçları açıklandı.

Küresel CEO Araştırması 2022 sonuçları açıklandı mask

KPMG'nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan 1.300'den fazla CEO'ya stratejileri ve görünümleri hakkında sorular yönelttiği “Küresel CEO Araştırması”nın 2022 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre liderlerin yüzde 58'i hafif ve kısa süreli bir resesyon bekliyor. Üst düzey yöneticilerin yüzde 14'ü, 2022'nin başlarına (yüzde 9) kıyasla biraz daha yüksek bir oranla, bugünün en acil endişeleri arasında resesyon konusu olduğunu belirtirken pandemi yorgunluğu ise yüzde 15 ile listenin başında yer alıyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Her on CEO'dan sekizi (yüzde 86) bir yıllık zaman zarfında bir resesyon beklediğini söylerken, yüzde 71'i bu resesyonun şirket kazançlarını yüzde 10'a kadar etkileyeceğini öngörüyor. Üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 73) resesyonun beklenen büyümeyi sekteye uğratacağına inanıyor. Bununla birlikte, dörtte üçü (yüzde 76) yaklaşan resesyon öncesinde şimdiden tedbir amaçlı adımlar attıklarını da belirtiyor.

3 YIL İÇİNDE BÜYÜME

Bu endişelere rağmen üst düzey yöneticiler, KPMG'nin şubat ayında 500 CEO ile yaptığı “CEO Pulse” araştırmasına (yüzde 60) kıyasla önümüzdeki 6 ay için ekonominin dayanıklılığına belirgin bir şekilde daha fazla güven duyuyor (yüzde 73). Ayrıca, liderlerin yüzde 71'i küresel ekonominin önümüzdeki 3 yıl içindeki büyüme beklentilerinden (2022'nin başlarında yüzde 60) ve neredeyse her on CEO'dan dokuzu (yüzde 85) şirketlerinin önümüzdeki 3 yıl içindeki büyümesinden emin olduklarını ifade ediyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, ““Nesilde bir görülen sorunlar kısa süre içinde arka arkaya geldi” dedi.

# türkiye

12 Eki 2022 - 15:36 - Ekonomi

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