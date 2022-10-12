Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) % 20,6, yakıtlarda % 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,7 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1 ve yakıtlarda %160,0 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) % 0,8 azaldı. İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 artarken, yakıtlarda %23,1 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 147,7 olan ihracat miktar endeksi %3,3 artarak, 2022 Ağustos ayında 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 141,3 olan ihracat miktar endeksi %2,5 artarak, 2022 Ağustos ayında 144,9 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi %1,0 artarak, 2022 Ağustos ayında 116,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 106,8 olan ithalat miktar endeksi %8,0 artarak, 2022 Ağustos ayında 115,4 oldu.

DIŞ TİCARETTEKİ DURUM



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ağustos ayında 86,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,8 puan azalarak, 2022 yılı Ağustos ayında 73,0 oldu.