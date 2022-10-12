Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) % 20,6, yakıtlarda % 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,7 arttı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ
İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1 ve yakıtlarda %160,0 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) % 0,8 azaldı. İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 artarken, yakıtlarda %23,1 azaldı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİ
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 147,7 olan ihracat miktar endeksi %3,3 artarak, 2022 Ağustos ayında 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 141,3 olan ihracat miktar endeksi %2,5 artarak, 2022 Ağustos ayında 144,9 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi %1,0 artarak, 2022 Ağustos ayında 116,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 106,8 olan ithalat miktar endeksi %8,0 artarak, 2022 Ağustos ayında 115,4 oldu.
DIŞ TİCARETTEKİ DURUM
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ağustos ayında 86,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,8 puan azalarak, 2022 yılı Ağustos ayında 73,0 oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.