12 Eki 2022 - 15:38- Spor G: 12 Eki 2022 - 15:39

Kocaelili Bizim Kadınlar yeni sezona bileniyor
Kocaelili Bizim Kadınlar yeni sezona bileniyor mask

Ülkemizin milli takımlara en çok sporcu veren kulüplerinden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, kadınlar Süper Ligi kurulup, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yabancı oyuncu getirince, yerli oyuncularla doğal olarak bir alt lige düştü. Bu sezon 1.Lig’de mücadele edecek takımda yine birbirinden yeni ve yıldız adayı kızımız boy gösterecek. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden takımın usta antrenörü Hasan Alemdaroğlu, “Yine milli takımlarda birçok kızımız forma giyiyor. Yenileri de yetişiyor. 1.Lig’de bol tecrübe kazanacağız” dedi.
# Futbol, Kadın

12 Eki 2022 - 15:38 - Spor

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