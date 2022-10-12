82 makinist alınacak  

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul, Gaziantep, Kars, Sivas ve Zonguldak illerinde istihdam edilmek üzere 82 tren makinisti alacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Adaylar istenilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuracak. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanunu'na göre görev yapacak. Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 tarihidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.