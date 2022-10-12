12 Eki 2022 - 15:38- Ekonomi G: 12 Eki 2022 - 15:39

82 makinist alınacak  

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 82 makinist alımı yapılacak.  

82 makinist alınacak   mask

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul, Gaziantep, Kars, Sivas ve Zonguldak illerinde istihdam edilmek üzere 82 tren makinisti alacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Adaylar istenilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuracak. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanunu'na göre görev yapacak. Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 tarihidir.

 
# eğitim, Zonguldak, işçi

12 Eki 2022 - 15:38 - Ekonomi

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