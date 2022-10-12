12 Eki 2022 - 15:38- Spor G: 12 Eki 2022 - 15:40

Engel-mengel tanımadılar

Büyükşehir Anadolu Ligi 9. Ayak Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti
Engel-mengel tanımadılar mask
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Biniciliğin en önemli branşlarından biri olan engel atlama heyecanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anadolu Ligi 9. Ayak Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Atlı Spor Tesislerinde yapılan yarışlara çeşitli illerden 150 binici atlarıyla katıldı. Engel Atlama Yarışları televizyonlardan canlı olarak da verildi. Yarışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş takip etti.

YARIŞLAR İKİ GÜN SÜRDÜ

İlk gününde binicilerin heyecanlı atlayışlarına sahne olan altı kupa yarışması yapıldı. Körfez Belediye Başkanlığı Kupası ile başlayan ilk gün yarışları Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kupası ile sona erdi. İkinci gün de altı engel atlamaya sahne olan yarışlarda 115 cm Engel Atlama Gümüş Lig 9. Ayak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası da vardı.
# Büyükşehir Belediyesi

12 Eki 2022 - 15:38 - Spor

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