12 Eki 2022 - 15:39- Ekonomi G: 12 Eki 2022 - 15:40

Çelikte büyük endişe

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, ham çelik üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 21 azalışla 2,8 milyon tona düştü. Bu düşüşte henüz enerji zamlarının ve BOTAŞ'ın son düzenlemesinin etkili olmadığı, bu yüzden yılın son çeyreğinin daha zor geçeceği vurgulandı.

Çelikte büyük endişe mask

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 Ağustos’ta Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 oranında azalışla 2,8 milyon tona düştü. Üretim, yılın ilk 8 ayında ise yüzde 8,8 oranında azalışla 24,4 milyon tona geriledi. Ağustosta çelik ürünleri ihracatı ise, miktar yönünden yüzde 25 oranında azalışla 1,4 milyon tona, değer yönünden de yüzde 31,5 azalışla 1,2 milyar dolara indi. Ocak-Ağustos döneminde, 2021’in aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibarıyla yüzde 12,4 azalışla 11,1 milyon tona inerken, değer itibarıyla yüzde 8,8 artışla 10,5 milyar dolara çıktı.

‘YILIN SON ÇEYREĞİ DAHA ZOR GEÇECEK’

2022’nin başından bu yana ham çelik üretiminde gözlenen düşüşün yılın ikinci yarısı itibarıyla hız kazanarak devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Haziranda yüzde 13,1, temmuzda yüzde 20,7 ve ağustosta ise yüzde 21 seviyesine ulaştı” denildi. Son üç ayda üretim ve ihracattaki düşüşlerde ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada şöyle denildi: “Son üç ayda, üretimdeki aylık ortalamanın yüzde 18,3 ve ihracattaki yüzde 14,3 seviyesindeki düşüşler, elektrik enerjisi ve doğalgaz fiyatlarına 30 Ağustos’ta yapılan yüzde 50 oranındaki zamların ve BOTAŞ tarafından 29 Eylül’de gerçekleştirilen yeni düzenlemenin olumsuz etkisini yansıtmamaktadır. Bu durum, yılın son çeyreğinin, çelik sektörümüz açısından daha zor geçeceğini ortaya koymaktadır.”
# türkiye, elektrik

12 Eki 2022 - 15:39 - Ekonomi

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