BAL 13. Grup’ta beklenen sonuçlar

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta ilimizi Gölcükspor, Yuvacıkspor ve Harbişspor temsil ediyor. Bursa ve İstanbul’dan bir birinden maliyetli takımlarla mücadele eden ekiplerimizde tahminler de tutuyor
DERBİ İLGİNÇTİ
Gölcük ve Harbiş 2. haftada karşılaşmış ve Gölcükspor mücadeleyi Furkan Şahin ile Cabir Coşar’ın golleri ile 2-1 kazandı, Harbiş’in tek golü Gökhan’dan geldi. Koşan, diri ve ön alan oyununu kentte en iyi uyarlayan takımlarımızdan Yuvacıkspor ise Bursa deplasmanında Görükle İpekspor ile golsüz berabere kaldı.
DESTEK VERELİM
Üçüncü haftada iki maçta 4 puanı bulunan Gölcükspor, 1 puanlı Bayrampaşa Teknik ile İstanbul’da karşılaşacak. İki maç sonunda puanı bulunmayan Harbişspor, güçlü Beylerbeyi’ni ağırlayacak, Yuvacıkspor ise şampiyonluk adayı, Ergun Ortakcı’nın çalıştırdığı Silivrispor’a çelme takmaya çalışacak. Grupta Bursa Zafer, Bursa Doğugücü ve Silivri 6’şar puanla sıralanıyor. Onları Beylerbeyi, Gölcük ve Yuvacık takip ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.