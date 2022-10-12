12 Eki 2022 - 15:39- Spor G: 12 Eki 2022 - 15:40

BAL 13. Grup’ta beklenen sonuçlar
BAL 13. Grup’ta beklenen sonuçlar mask
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Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta ilimizi Gölcükspor, Yuvacıkspor ve Harbişspor temsil ediyor. Bursa ve İstanbul’dan bir birinden maliyetli takımlarla mücadele eden ekiplerimizde tahminler de tutuyor

DERBİ İLGİNÇTİ

Gölcük ve Harbiş 2. haftada karşılaşmış ve Gölcükspor mücadeleyi Furkan Şahin ile Cabir Coşar’ın golleri ile 2-1 kazandı, Harbiş’in tek golü Gökhan’dan geldi. Koşan, diri ve ön alan oyununu kentte en iyi uyarlayan takımlarımızdan Yuvacıkspor ise Bursa deplasmanında Görükle İpekspor ile golsüz berabere kaldı.

DESTEK VERELİM

Üçüncü haftada iki maçta 4 puanı bulunan Gölcükspor, 1 puanlı Bayrampaşa Teknik ile İstanbul’da karşılaşacak. İki maç sonunda puanı bulunmayan Harbişspor, güçlü Beylerbeyi’ni ağırlayacak, Yuvacıkspor ise şampiyonluk adayı, Ergun Ortakcı’nın çalıştırdığı Silivrispor’a çelme takmaya çalışacak. Grupta Bursa Zafer, Bursa Doğugücü ve Silivri 6’şar puanla sıralanıyor. Onları Beylerbeyi, Gölcük ve Yuvacık takip ediyor.
# Amatör

12 Eki 2022 - 15:39 - Spor

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