Yapı Kredi Leasing’e IFC’den mavi finansman

Yapı Kredi Leasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 120 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Şirket bu finansmanla, küçük ve orta ölçekli işletmelere sürdürülebilir ekonomiye geçişlerinde destek olacak. Yapılan anlaşmayla, su verimliliği, atık su projeleri finanse edilecek. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, “IFC ile imzaladığımız kredi anlaşmasıyla sürdürülebilir ekonomiye verdiğimiz desteğe devam ediyoruz” dedi.