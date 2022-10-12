Yıldız adayı Ali Eren Asiltürk Belediye Derincespor’da

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen son derece güzel çalışmalara imza atan Körfez Olimpik Spor Kulübü üretmeye, hem Körfez İlçe’ye hem de şehre faydalı olmaya devam ediyor. Alt yapıda futbolun temel kurallarını en doğru şekilde sporcularına aktaran, Başkanlığını İsmail Caferoğlu’nun, koordinatörlüğünü de Emre Korkmaz’ın yaptığı kulüp ikinci futbolcusunu da profesyonel bir kulübün alt yapısına verdi.
TÜRE’DEN TEŞEKKÜR
Körfez temsilcisi her iki kanatta da oynayabilen 14 yaşındaki Ali Eren Asiltürk’ü 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’a kazandırdı. Derince ekibinin çalışkan alt yapı koordinatörü Hüseyin Türe, Caferoğlu ve Korkmaz’a teşekkür etti. Olimpik Spor kısa bir süre önce de Çaykur Rizespor’a 2007 doğumlu müthiş santrfor Hamza Yiğit Durmuş’u göndermişti. Başkan İsmail Caferoğlu ve Koordinatör Emre Korkmaz kulüp olarak temel amaçlarının yetiştirdikleri genç ve yetenekli futbolcularını profesyonel kulüplere kazandırmak, futbolcularının gelecek planlamalarına kendilerine yardım etmek olduğunu belirttiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.