Kırman’a ‘En İyi Yönetici’ ödülü

İtalya’nın Milano şehrinde 6 Ekim’de düzenlenen törende ödülünü alan Kırman, “Türk cam sanayisinin kurucusu ve öncüsü olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ülkemizin üretim gücünü temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor, tüm paydaşlarımızı kapsayan kalkınma ve büyüme yaklaşımımız ile sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz” dedi.