12 Eki 2022 - 15:40- Spor G: 12 Eki 2022 - 15:41

Sporun bir merkezi de Derince oldu

“Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Aygün, Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu'nda antrenman yapan Derincespor Kulübü sporcularını ziyaret etti
Sporun bir merkezi de Derince oldu mask
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14 Branş, 11 Bin 103 Sporcu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların hızla hizmete sunulduğu ilçede bir yandan tesisleşme hamlesi sürerken diğer taraftan amatör branşlarda ses getirecek adımlar atılıyor. 14 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor Kulübü bünyesinde bir yıllık süreç içerisinde 11 bin 103 kişi sporla buluşurken, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu'nu ziyaret ederek burada sporcular ve aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Aygün’den Ziyaret

Tesislerde antrenman yapan basketbol, voleybol ve tekvando kurslarına katılan sporcularla sohbet eden Başkan Aygün, devam eden çalışmalarla ilgili antrenörlerden bilgi aldı. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere daima önem verdiklerini belirten Başkan Aygün, “Kentimize kazandırdığımız Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’ne gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor. Bu tesislerimizin yanı sıra spor okullarımızda 4 merkez, 14 branş ve 11 bin 103 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.
# Amatör

12 Eki 2022 - 15:40 - Spor

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