Atıklar kompost ve mama oluyor

Gıda israfı ve atıklara yönelik çalışmalar yapan Procompo, geliştirdiği makineleriyle geri dönüştürülmeyen organik atıkların kompost veya hayvan maması olarak geri kazandırılmasını sağlıyor. Procompo Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevahir konut projelerine de girmeye hazırlandıklarını belirterek, evlerde de kompost ve mama üretilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.