Erzurumlular Vakfı’ndan 100 üniversiteli gence burs

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri, eğitim alanındaki destek ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sene özellikle üniversite öğrencilerine yönelik burs katkısını sürdürme kararı alan vakıf yönetimi, konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı ve gelen talepleri değerlendirdi.
KOMİTELER TOPLANDI
Düzenlenen toplantıya Başkan Önal’ın yanı sıra Komisyon Başkanı ve Vakıf Başkan Vekili Av. Necmi Emrah Karaman, komisyon üyeleri, başkan yardımcısı Çetin Çomaklı, Genel Sekreter Murat Şenel, muhasip Erdal Durmuş, Ali Kılıç, Selami Sayım, Erkan Gül, Hüseyin Şimşek, Cumhur Acar, Salih Fidan, Mehmet Bahar, Sebahattin Uçan, Yusuf Satık ve vakıf yöneticileri katıldı. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile yöneticiler, 100 gence burs verileceğini duyurdu.
SADECE ERZURUMLULAR YOK
Eğitim gündemi ile bir araya gelen vakıf yöneticileri, kent genelinde tespit edilen 100 üniversite öğrencisi gence, 8 ay süresince aylık burs verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan burs çalışması hakkında bilgi veren Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatmak. Biz sadece Erzurumlu hemşerilerimize değil, tüm vatandaşlarımıza yardım elini uzatıyoruz. Allah tüm yardımseverlerin bağışlarını kabul etsin, devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.