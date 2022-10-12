Erzurumlular Vakfı’ndan 100 üniversiteli gence burs

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri, eğitim alanındaki destek ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sene özellikle üniversite öğrencilerine yönelik burs katkısını sürdürme kararı alan vakıf yönetimi, konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı ve gelen talepleri değerlendirdi.

KOMİTELER TOPLANDI

Düzenlenen toplantıya Başkan Önal’ın yanı sıra Komisyon Başkanı ve Vakıf Başkan Vekili Av. Necmi Emrah Karaman, komisyon üyeleri, başkan yardımcısı Çetin Çomaklı, Genel Sekreter Murat Şenel, muhasip Erdal Durmuş, Ali Kılıç, Selami Sayım, Erkan Gül, Hüseyin Şimşek, Cumhur Acar, Salih Fidan, Mehmet Bahar, Sebahattin Uçan, Yusuf Satık ve vakıf yöneticileri katıldı. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile yöneticiler, 100 gence burs verileceğini duyurdu.

SADECE ERZURUMLULAR YOK

Eğitim gündemi ile bir araya gelen vakıf yöneticileri, kent genelinde tespit edilen 100 üniversite öğrencisi gence, 8 ay süresince aylık burs verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan burs çalışması hakkında bilgi veren Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatmak. Biz sadece Erzurumlu hemşerilerimize değil, tüm vatandaşlarımıza yardım elini uzatıyoruz. Allah tüm yardımseverlerin bağışlarını kabul etsin, devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.