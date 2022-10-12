‘Dikişin Sultanları’ Değirmendere’de buluştu  

Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce illerinde bulunan dikiş meraklısı kadınlar, sosyal medyada bir araya gelip uzun süre birbirleriyle yazışarak arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aradan geçen birkaç yılda birbirlerini hiç görmeden sosyal medya ortamında dikişlerinin resimlerini paylaşarak sohbetler ettiler. Artık bir araya gelip yüz yüze sohbet etmeye karar verdiler. En sonunda ilk buluşma Değirmendereli Nurhan Gözden’in ev sahipliğinde yapıldı.
SANAL ARKADAŞLIKTAN GERÇEK DOSTLUĞA
Hamarat kadınlar, Değirmendere Yalı Evleri Tesisleri’nde hafta sonu kahvaltıda buluştular. Aralarında Değirmendere’den, Gölcük’ten, İzmit’ten, İstanbul’dan, Bursa’dan, Yalova’dan, Düzce’den gelenler vardı. En sonunda sanal arkadaşlıkları gerçek dostluğa dönüştü. Değirmendere sahilindeki tesiste güzel sohbetler eşliğinde kahvaltılarını yapan hamarat kadınlar buluşmalarının devamına karar verdiler. Bir dahaki buluşmada, İstanbul’da bir araya gelmek üzere birbirleriyle vedalaştılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.