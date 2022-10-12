‘Dikişin Sultanları’ Değirmendere’de buluştu  

Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce illerinde bulunan dikiş meraklısı kadınlar, sosyal medyada bir araya gelip uzun süre birbirleriyle yazışarak arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aradan geçen birkaç yılda birbirlerini hiç görmeden sosyal medya ortamında dikişlerinin resimlerini paylaşarak sohbetler ettiler. Artık bir araya gelip yüz yüze sohbet etmeye karar verdiler. En sonunda ilk buluşma Değirmendereli Nurhan Gözden’in ev sahipliğinde yapıldı.

SANAL ARKADAŞLIKTAN GERÇEK DOSTLUĞA

Hamarat kadınlar, Değirmendere Yalı Evleri Tesisleri’nde hafta sonu kahvaltıda buluştular. Aralarında Değirmendere’den, Gölcük’ten, İzmit’ten, İstanbul’dan, Bursa’dan, Yalova’dan, Düzce’den gelenler vardı. En sonunda sanal arkadaşlıkları gerçek dostluğa dönüştü. Değirmendere sahilindeki tesiste güzel sohbetler eşliğinde kahvaltılarını yapan hamarat kadınlar buluşmalarının devamına karar verdiler. Bir dahaki buluşmada, İstanbul’da bir araya gelmek üzere birbirleriyle vedalaştılar.