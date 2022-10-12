Tiyatroadam, ‘Son Ada’ ile 27 Ekim’de Gebze’de

Gebze’nin ve Kocaeli’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü; Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi – BİLKAR küçülerek ama kepenk indirmeden geride bıraktığı Covid sürecinin ardından ülkemiz tiyatro topluluklarını Gebzeli tiyatroseverler ile buluşturmayı sürdürüyor. Yeni dönemin ilk tiyatro etkinliğinde Gebze’ye daha önce de yine BİLKAR’ın ev sahipliğinde 9 Ocak 2019’da İntiharın Genel Provası; 31 Ocak 2022’de Büyük İskender’in Atı ile konuk olan İstanbul Kadıköy merkezli Tiyatroadam bu sefer müzisyen-yazar-yönetmen Zülfü Livaneli’nin eserinden sahneye derlenen ‘Son Ada’ ile Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde perde açıp Gebzeli tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

YOĞUN İLGİ VAR

27 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da sahnelenecek oyunun bugüne kadarki duyurusu sosyal medya ile sınırlı kalmasına karşın yoğun ilgiyle karşılaştı. Oyunun; kapalı gişe sahnelenmesine yüksek olasılık veriliyor. Biletler oyun gününe kadar BİLKAR’ın Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, 1’inci kattaki yerinden; bilet kalması halinde oyun günü ve saati civarında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi lobisinde kurulacak masadan temin edilebilecek.