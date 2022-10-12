12 Eki 2022 - 15:44- Gündem G: 12 Eki 2022 - 15:45

Eynesilliler Derneği birlik yemeği verdi  

İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın, Kocaeli Eynesilliler Derneği Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin birlik beraberlik yemeğine katıldı.  

Eynesilliler Derneği birlik yemeği verdi   mask

İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın, Kocaeli Eynesilliler Derneğinin Başiskele Sahil Cafe ’de düzenlenen birlik beraberlik yemeğine katılarak Hüseyin Cebeci ve yönetim kurulunu yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın yemek programında yaptığı konuşmada,  “ İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını sizlere getirdim. Hemşeri derneklerinin bu tarz programlarda bir araya gelmesi dayanışma açısından çok önemli. İnsanların geçimlerini sağladıkları şehirlerde kendi kültürlerini unutmadan hayatını devam ettirebilmesi önem taşıyor” dedi.
# İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

12 Eki 2022 - 15:44 - Gündem

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Eynesilliler Derneği birlik yemeği verdi   mask
Eynesilliler Derneği birlik yemeği verdi  
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