12 Eki 2022 - 20:30- Gündem G: 12 Eki 2022 - 15:50

Büyükşehir Belediyesi hayal kırıklığı yaşattı!  

Derince Yavuz Sultan (60 Evler) ve İbni Sina Mahalleleri muhtarları, üst geçit yerine iki mahalleyi birbirine bağlayacak araçların geçeceği köprü istiyordu. Ama Büyükşehir Belediyesi, araçların geçeceği köprü yapmak yerine, mevcut üst geçidi yenilemek için ihale yaptı

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Büyükşehir Belediyesi hayal kırıklığı yaşattı!   mask

Derince’nin kuzeyindeki Yavuz Sultan (60 Evler) Mahallesi ile güneyindeki İbni Sina Mahallesi (Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu mahallede) arasında yaya geçidi dışında bir bağlantı yok. Yavuz Sultan’dan aracıyla İbni Sina’ya gitmek için 44 Evler sapağından veya Körfez 95 Evler kavşağından dönmek zorunda. İki mahalle arasında yol bağlantısı olmadığı için, sürücüler hep sıkıntı yaşıyor.

Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı ve İbni Sina Mahallesi Muhtarı Ömer Lütfü Karadeniz, mevcut yaya geçidi yerine arabaların da geçebileceği bir köprü istiyordu. Her iki mahalle muhtarı da Derince Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe ile başvurarak, Derince Üstgeçidinin yerine araçların geçiş yapacağı bir köprü yapılmasını istemişti.

Ama anlaşılan Büyükşehir Belediyesi, bu talebi kabul etmedi. Zira önceki gün mevcut üst geçidin yenilenmesi ve modern hale getirilmesi için ihale açtı. Büyükşehir Belediyesi, bu bölgeye araçların geçeceği köprü yapmayarak hayal kırıklığı yarattı. Büyükşehir Belediyesi, bölgeye araç geçişi için köprü yapsaydı, iki mahalleyi birbirine bağlayacaktı.
# eğitim, Büyükşehir Belediyesi, ihale, Araç

12 Eki 2022 - 20:30 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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